Alberto Mezzetti senza freni sulla d'Urso: "Sono innamorato. Ho un debole per le sue cosce, mi consumo a guardarla"

Alberto Mezzetti è completamente cotto di Barbara d'Urso. Ad un mese dalla fine del Grande Fratello, il vincitore del reality amemtte di provare veri e propri sentimenti nei confronti della conduttrice. Nelle ultime settimane, infatti, pare che i due abbiano approfondito la conoscenza (tanto che pare abbiano trascorso anche alcuni giorni di vacanza insieme...)

"Sono decisamente innamorato"

Intervistato dal settimanale Oggi, Alberto racconta così le sue emozioni nei confronti della presentatrice napoletana: "Provo sensazioni fortissime, un senso di imbarazzo che mi è nuovo e un frastuono di emozioni. Certamente corteggio, è innegabile. E so farlo con grande entusiasmo, difficile restarne indifferente. Impossibile darmi il due di picche!". "A pensarci bene - aggiunge - sono decisamente innamorato".

La differenza d'età non conta. "Barbara ha quasi trent’anni più di me? E quindi? - azzarda - A 18 anni ho fatto l’amore per la prima volta con una di 40, non mi sono mai piaciute le ragazzine….". Spazio poi ad un vero e proprio elogio: "Ho un debole per le sue cosce: le sue sono perfette, la caviglia poi è in linea perfetta col suo ginocchio. Le ventenni se le sognano quelle gambe… Non percepisco il suo seno, guardo sempre più su. Ha una bocca meravigliosa con dei denti perfetti. Bianchissimi. Mentre i suoi occhi sono magnetici. Mi guarda pochi secondi ed è come se lo facesse da ore. Le sue mani poi sono affusolate e proporzionate. I suoi piedi da ballerina sono piedi vissuti. Poi ha unghie perfette. Mi consumo a guardarla".

Insomma, tra i due sta per nascere una love story? Non è ancora chiaro. Mentre Mezzetti si lascia andare alle sue dichiarazioni d'amore, infatti, Barbara non si è mai espressa al riguardo. "Sposarla? Quello no - chiosa - Non mi sposerò mai. Potrei pensare a un matrimonio indiano al massimo…".