Alberto Urso, dopo 'Amici' scoppia la dolce intesa con Valentina Vernia | FOTO

Periodo movimentato, e non solo dal punto di vista professionale, per Alberto Urso: stando a settimanale Chi, l’ultimo vincitore di ‘Amici di Maria De Filippi’ ha dato inizio a un’estate che lascia presagire tante novità anche in campo sentimentale, impegnato come pare dalle esaustive foto pubblicate in un approccio che lascia ben poco alle supposizioni.

Il 21enne tenore siciliano è stato immortalato a Taormina in compagnia di Valentina Vernia, ballerina che con lui ha partecipato al talent di Canale 5 e ex fidanzata del collega Luigi Turetti: gli abbracci e le effusioni scambiati con la ex collega televisiva lasciano supporre che tra i due l’amicizia si sia trasformata in ben altro, per quanto l’ombra di un’altra ex allieva del talent, Emma Muscat, incomba come seconda presenza nella vita del giovane.

Alberto Urso, Valentina Vernia ed Emma Muscat: il retroscena di ‘Chi’

Stando al settimanale Chi che ha ripreso Alberto Urso e Valentina Vernia in dolci atteggiamenti durante il soggiorno a Taormina, il vincitore di Amici avrebbe avuto un incontro con Emma Muscat subito dopo la vacanza siciliana. Anche la cantante è una ex concorrente di Amici ma della stagione precedente, già fidanzata con il rapper Biondo. Solo affetto e nulla più? Al momento non è dato sapere. La certezza è che tutti e tre i componenti del retroscena ricostruito dal settimanale al momento risultano single (Alberto Urso in passato è stato legato alla collega Benedetta Caretta, vincitrice nel 2010 di Io Canto di Gerry Scotti). Non resta che attendere eventuali sviluppi.

(Di seguito le foto che ritraggono Alberto Urso e Valentina Vernia sul settimanale Chi)