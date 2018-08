Alena Seredova, estate in love con Alessandro Nasi

Stanno insieme dal 2015 ma sono affiatati come il primo giorno. Un'estate romantica quella di Alena Seredova e Alessandro Nasi, che condividono su Instagram gli scatti più belli.

In vacanza a Corfù, in Grecia, i due trascorrono le giornate tra gite in barca e relax nella loro villa con piscina che affaccia su un panorama mozzafiato. Bellissimi e innamorati, tra loro l'intesa è alle stelle dopo anni.

Una storia che procede a vele spiegate, dunque, anche se non trapela ancora nulla su eventuali progetti di matrimonio. Un passo che forse non hanno intenzione di fare.