Alena Seredova è incinta: il dolce annuncio su Instagram

Alena Seredova è incinta, e stavolta non si tratta di un’indiscrezione. A diffondere la bella notizia è stata proprio la modella, compagna del manager Alessandro Nasi, che, tramite il suo profilo Instagram, ha annunciato la gravidanza con un post scritto a corredo di due foto che mostrano le dolci rotondità.

“Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”: così Alena Seredova ha annunciato ai fan l’arrivo del terzo figlio dopo David Lee e Louis Thomas, avuti dall’ex marito Gigi Buffon, e il primo con il compagno Alessandro Nasi a cui è legata da circa sei anni. E dopo l’annuncio scritto in italiano, ecco arrivarne un altro scritto in ceco che, a corredo di una seconda foto del pancione, aggiunge che il parto è previsto all’inizio dell’estate: “Una cicogna arriverà a giugno! O sarebbe un corvo? Chi lo sa adesso ma è il nostro amore e non vediamo l'ora”.

Alena Seredova non ha mai nascosto la voglia di un terzo figlio: “Niente è escluso, ho la responsabilità di due ragazzi che sono i miei figli e ogni tanto me lo chiedono. Dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli”, aveva dichiarato qualche tempo fa: “Però i programmi della vita non li faccio perché non si possono fare”.

La modella 41enne è legata al manager torinese, cugino di John e Lapo Elkann, dal 2014. La loro storia è stata ufficializzata qualche tempo dopo la burrascosa separazione dal marito Gigi Buffon, padre dei suoi due figli, che uscì allo scoperto con la giornalista Ilaria D’Amico da cui in seguito ha avuto un figlio. “Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero”, ha confidato Alena Seredova riguardo alla sofferenza affrontata in seguito alla fine del suo matrimonio: “Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce”.

“Sono stata una persona superfortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”, è stata poi la riflessione rivolta al compagno Alessandro Nasi con cui oggi vive un altro meraviglioso capitolo della sua vita.