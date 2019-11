Alena Seredova: "Ho scoperto la relazione tra Buffon e D’Amico dalla radio"

Alena Seredova è stata la splendida protagonista della puntata di ‘Vieni da me’ in onda giovedì 21 novembre. Dall’arrivo in Italia appena 17enne alle difficoltà con la lingua che – confida – “ho imparato guardando Bruno Vespa”; dalla carriera nel mondo dello spettacolo alla vita privata, la showgirl ceca ha risposto con sincerità a tutte le domande rivolte da Caterina Balivo, affrontando anche il delicato argomento della fine del suo matrimonio con Gigi Buffon, padre dei suoi due figli.

Il legame con il portiere bianconero è naufragato nel 2014, quando lo sportivo 41enne iniziò la sua relazione con la giornalista Ilaria D’Amico (da cui, in seguito, ha avuto un bambino) che la modella ha affermato di aver scoperto in modo molto insolito. “Chi me lo ha detto? L'ho sentito alla radio”, ha confidato: “Ma non sono stata l'ultima a saperlo. Dopo di me, l'ha saputo mio padre. Sono stata penultima... Bisogna essere precisi...”.

“Tutto quello che non ti uccide, ti fortifica: alla fine è vero”, la riflessione sulla sofferenza affrontata in seguito alla fine del suo matrimonio: “Sono diventata una persona migliore, non ho dato peso ad alcune cose che non mi interessano più. Ognuno si è creato la sua nuova famiglia, senza equilibrio non ci si riesce. Sono stata una persona superfortunata, perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita”, ha aggiunto riferendosi al compagno Alessandro Nasi a cui è legata da circa cinque anni.

Alena Seredova sposa il compagno Alessandro Nasi?

Alena Seredova ha spiegato quanto per lei siano stati determinanti i figli in un momento di sofferenza come quello successivo alla fine del matrimonio con Gigi Buffon: “A casa ho ancora le foto del matrimonio. Il passato provi a rinnegarlo quando non ci sono i figli, ma altrimenti…”.

“Nel momento di difficoltà ho pensato ai ragazzi e a me stessa. Nessuno si sarebbe aspettato da me un comportamento simile anche per il mio lato impulsivo. Invece ho parcheggiato quel lato”, ha raccontato l’attrice, oggi felice accanto al manager torinese che “si è preso una donna con due figli, fragile, arrabbiata con tutti gli uomini e ha avuto la pazienza di farla rifiorire”. Per Alena la possibilità di risposarsi non è affatto remota, anzi, vista la serenità ormai raggiunta con il fidanzato Alessandro Nasi:“Penso che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato”, ha ammesso. E l’odore di fiori d’arancio è già nell’aria….