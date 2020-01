Alessandra Amoroso in crisi con il fidanzato Stefano Settepani? L’indiscrezione

Crisi di coppia per Alessandra Amoroso e Stefano Settepanii? Stando alle ‘Chicche di Gossip’ pubblicate dal settimanale Chi, pare proprio di sì. L’indiscrezione che getta un’ombra sul solido rapporto di coppia tra la cantante salentina e il suo produttore musicale, arriva dopo i frequenti rumors sulle presunte nozze imminenti o (addirittura) già celebrate in gran segreto, puntualmente smentiti dall’interessata. Stavolta, invece, si parla di una certa maretta che la coppia starebbe affrontando in un periodo in cui ad avere la meglio sarebbero le divergenze di vedute sul loro futuro.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani in crisi? I motivi

Stando al settimanale diretto da Alfonso Signorini, a mettere in crisi Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani sarebbero “i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei”.

Sarà solo un momento? Per ora la cantante non ha commentato la notizia che riguarda la sua vita privata, sempre tenuta ben al riparo dal gossip, ma oggetto di uno straordinario strappo alla regola qualche mese fa, quando sui social pubblicò una romantica foto con il fidanzato conosciuto nel 2015 dietro le quinte del talent show ‘Amici di Maria De Filippi’.

“E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre...ma non basta mai!”, aveva scritto l’artista salentina a corredo dello scatto, fotografia di un amore che si spera possa regalare ai fan della coppia nuovi romantici scorci belli come l'ultimo.