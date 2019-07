Alessandra Amoroso “presenta” il fidanzato su Instagram (FOTO)

Alessandra Amoroso rompe il muro di riservatezza con cui è solita proteggere la sua vita privata e pubblica per la prima volta una foto insieme al compagno Stefano Settepani. La cantante approfitta infatti delle vacanze per immortalarsi a bordo piscina insieme al produttore di ‘Amici’. I due sono radiosi: si guardano negli occhi e sorridono.

Legati dal 2015, quando si sono conosciuti proprio dietro le quinte del talent show condotto da Maria De Filippi, Alessandra e Stefano sono più innamorati che mai. “E ridiamo insieme che ridiamo sempre,sempre,sempre...ma non basta mai!”, scrive l’artista salentina a corredo della foto, facendo sua una frase del brano ‘Anche Fragile’ di Elisa. Immediato, ovviamente, il commento della collega: “Vedervi felici – scrive Elisa - Vi voglio bene. Petardini miei”.

Chi è Stefano Settepani, fidanzato di Alessandra Amoroso

Ma chi è Stefano Settepani? Dalle notizie che circolano in rete si apprende che è nato a Milano nel 1976 e vive a Roma dove lavora nella Fascino Group, l’azienda di Maria De Filippi nata per produrre i suoi programmi di punta, da Amici a Italia's Got Talent, da Tu si que vales a C'è Posta per Te.

Più volte i rumors lo hanno indicato come “futuro sposo” di Alessandra, che però ha sempre smentito ogni pettegolezzo su presunte nozze. Stavolta, però, potrebbe essere il momento giusto: “Sandrina”, come la chiamano i fan, ha annunciato che si prenderà un momento di pausa per dedicarsi di più agli affetti… Che sia arrivato il momento di metter su famiglia?