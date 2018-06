Alessandra Amoroso innamorata: baci e relax in spiaggia con il suo Stefano

Per Alessandra Amoroso, la pausa estiva gustata lontano dagli impegni professionali ha il dolce sapore dell’amore.

A qualche giorno dall’ultima puntata di ‘Amici’ che l’ha vista tornare in tv come commissaria esterna del talent, la cantante salentina è stata fotografata insieme a Stefano Settepani, il produttore musicale a cui è legata da circa due anni.

A pubblicare gli scatti che ritraggono i fidanzati è stato il settimanale Chi: i due passeggiano sereni sulla spiaggia di Ostia e si concedono un tenero bacio segno dell’affiatamento di una coppia tra le più riservate dello spettacolo.

Insieme a loro, anche Pablo, il cagnolino che Alessandra ha adottato qualche mese fa dopo la scomparsa dell’amato Buddy.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, per ora niente nozze

L’amore tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani procede a gonfie vele, ma non è ancora momento per le nozze. “Scrivono che il mio matrimonio è alle porte... Ma di chi? Non il mio per il momento", aveva precisato la cantante per rispondere a chi aveva lanciato la notizia del matrimonio imminente.

Il fatidico sì, dunque, per ora può attendere: l’amore c’è, e quello è l’importante.