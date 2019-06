Alessandra Amoroso in versione "sirenetta", la prova costume è da 10 e lode| FOTO

Prova costume superata a pieni voti per Alessandra Amoroso. A pochi giorni dall'inizio dell'estate, la cantante 32enne sfoggia su Instagram il primo bikini della stagione, facendo il pienone di "like".

Alessandra Amoroso, bikini da 10 e lode

Sorridente come sempre, Alessandra indossa un due pezzi floreale, che lascia in bella vista gli addominali perfettamente scolpiti e le gambe toniche. In testa un cappello di paglia, che rende dà un tocco di eleganza all'outfit balneare. Più di 30mila i "mi piace" collezionati dal post in appena venti minuti e tanti complimenti da parte dei fan, che promuovono la forma fisica della loro beniamina.

E, quest'anno, Alessandra non è solo regina delle spiagge, ma anche delle classifiche. Sua è, infatti, la voce di uno dei tormentoni dell'estate, ovvero 'Mambo Salentino', cantata insieme ai Boomdabash. Il video in cui l'ex allieva di 'Amici' balla una coreografia ad hoc in una bianchissima piazza pugliese è tra i più cliccati su YouTube.