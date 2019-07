Alessandra Amoroso, crisi con Lorenzo Settepani? Lei risponde così

Sorridenti e innamoratissimi. Così Alessandra Amoroso e Lorenzo Settepani si sono mostrati pochi giorni fa su Instagram, nella prima foto social di coppia dopo quattro anni. Eppure, nonostante quello scatto sia il ritratto della felicità, c'è chi parla di crisi.

"In quello scatto racconto il mio presente e il mio futuro - spiega la cantante a Tv Sorrisi e Canzoni -. Jovanotti canta: 'Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l'allegria'. Per chi ha parlato di crisi tra di noi, io faccio parlare i fatti". Tra i fatti una pausa che Sandrina si prenderà dalla musica, proprio per dedicarsi alla sua vita privata. Nozze in vista? Chissà...

Per il momento gli unici programmi di cui parla sono quelli estivi: "Mi aspetta una decina di giorni al mio paese con il solito programma: pulizie approfondite di casa, capatina al negozio di mia sorella e forse riesco a fare un po' di mare con la mia migliore amica, che sarà in ferie quando sono lì da lei". E ovviamente il suo Lorenzo, dal quale è inseparabile. I due si sono conosciuti nel 2015 ad 'Amici' (lui è uno dei produttori, ndr) e dietro le quinte è sbocciato il grande amore.