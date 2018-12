Alessandra Amoroso si sposa: le indiscrezioni sulle nozze

C’è profumo d’arancio alla vigilia dell’imminente 2019 per Alessandra Amoroso, almeno stando alle ultime indiscrezioni che, dopo varie voci seguite da smentite, indicano questo come l’anno della svolta sentimentale.

Secondo il settimanale Chi, la cantante salentina e il compagno Stefano Settepani - tra i produttori esecutivi del talent ‘Amici’ - convoleranno a nozze nei prossimi mesi dopo circa tre anni di fidanzamento.

Oltre alla notizia, la rivista diretta da Alfonso Singorini ha pubblicato nel numero corrente le immagini dei due che fanno shopping a Roma mano nella mano, e l’affiatamento della coppia è reso evidente anche dal bacio scambiato con il sentimento che li contraddistingue.

“Sono felice, penso di essere quasi completa. Il mio sogno è quello di avere una famiglia, dei figli, sposarmi”, ha confessato recentemente a Tgcom24 Alessandra Amoroso - Ma facciamo le cose piano piano, chi va piano... Non ho mai bruciato le tappe, non lo farò neanche stavolta".

Ma – come si dice – “anno nuovo, vita nuova”… E chissà se nel frattempo la cantante che ha appena festeggiato i dieci anni di carriera, non intenda adesso celebrare il suo amore per il compagno con il più dolce dei “sì, lo voglio”.

Natale in Vaticano, Alessandra Amoroso tra i protagonisti: "Non vedo l'ora"

Intanto Alessandra Amoroso sarà fra i big di Natale in Vaticano, lo storico concerto che si tiene tutti gli anni nell'Aula Paolo VI. L'evento si terrà sabato 15 dicembre, alle 18.30 - condotto da Gerry Scotti - e verrà trasmesso su Canale 5 la sera del 24 dicembre.

"Manca poco, non vedo l'ora - ha commentato con Today la Amoroso a margine di "Roma Videoclip", dove martedì sera è stata premiata come artista femminile dell'anno - Sono molto emozionata". Un bel traguardo per la vincitrice di Amici 2009, che a marzo partirà anche con un tour che nizierà il 5 marzo e toccherà tutte le regioni d'Italia.