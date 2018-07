Alessandra Amoroso, sfogo nostalgico sui social:"Mi mancate ogni giorno di più"

Alessandra Amoroso ha sempre mostrato tutto di sé alla sua ‘Big Family’, il circolo virtuale dei fan con cui condivide tutto, gioie, successi, sorrisi, ma anche nostalgie e momenti di tristezza.

Il luogo deputato per lo scambio di emozioni tra la cantante salentina e i fan è principalmente Instagram, dove le immagini della sua vita professionale ma anche privata sono commentate dai fan, immancabili sostenitori della loro beniamina.

E anche ieri, in calce all’ultimo post pubblicato dalla loro ‘Ale’, i membri della ‘Big Family’ sono accorsi numerosissimi per sostenere l’artista 32enne in un momento di particolare malinconia dettata dalla mancanza della sua nonna, scomparsa all’inizio dell’anno a causa di una malattia, e dell’indimenticabile cane Buddy, anche lui perso qualche mese fa.

Un collage di foto che ritrae i destinatari virtuali del post ha fatto da sfondo allo sfogo così esaustivo della nostalgia che Alessandra ha di loro in un momento importante della sua vita.

“Ci siamo quasi ed io ho paura... ho paura di non farcela...ma io ci ho messo tutta me stessa! Vorrei poter far capire cosa provo adesso;tutti questi anni in silenzio alle orecchie degli altri ma di lavoro,passione,voglia di trasmettere emozioni per me;un vulcano che vuole eruttare ma che ha paura come fosse sempre la prima volta! Mi mancate tanto e ogni giorno di più e in alcuni momenti troppo. Scusate lo sfogo", ha scritto nella didascalia a margine della foto.

Scuse che, manco a dirlo, sono state “rifiutate” dai fan pronti, ad accogliere le sue parole come l’ennesima riprova dell’autenticità della cantante amata anche e soprattutto per questo, oltre che per le sue canzoni.

Alessandra Amoroso non ha precisato i motivi di quella che definisce "paura di non farcela". Probabilmente il riferimento è all'emozione per il singolo del nuovo album che dovrebbe uscire ad agosto e rispetto al quale, in un’intervista al TG2, ha accennato: “Vorrei che questo nuovo progetto potesse riprendere le stesse orme di Vivere a Colori”.

Dopo 11 dischi di platino, la cantante che nel 2019 festeggerà dieci anni dalla vittoria al Amici, di certo non deluderà le aspettative di quanti hanno imparato ad apprezzarla per il suo talento, ma anche per la sua umanità, considerando il suo impegno con la beneficenza Big Family Onlus.