Alessandra Amoroso si sposa? La cantante rompe (finalmente) il silenzio

E adesso, finalmente, parla lei, Alessandra Amoroso, in queste ultime ore data come probabile imminente sposa del compagno Stefano Settepani.

Il settimanale Chi ha diffuso la notizia secondo cui la cantante salentina sarebbe alle prese con i preparativi delle nozze con il produttore musicale a cui è legata dal 2015, cerimonia che dovrebbe essere celebrata entro l’anno.

Tuttavia, stando alla diretta interessata, non c’è nulla di vero e la dichiarazione affidata a una Instagram Story risuona come un'eclatante smentita.

“Perchè mi gufate? Che pall..e ooohh!! Non è vero, bastaaaaaaa!!!!”, ha scritto Alessandra Amoroso su una foto che riprende l’annuncio del presunto matrimonio.

Insomma, anche per quest’anno, come già successo, i fan della vincitrice dell’ottava edizione di Amici potranno solo immaginarla in un abito bianco che, al momento, non è contemplato.

Ma l’amore con il compagno con cui convive da tempo procede a gonfie vele, come hanno mostrato i recenti scatti che li immortalano insieme felici al mare, e alla fine è solo quello che conta.