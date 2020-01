Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati: l’annuncio sui social

E’ finita tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: dopo le voci delle ultime ore che ne raccontavano la crisi, la conferma è arrivata attraverso il profilo Instagram della cantante salentina con una storia che ha ufficializzato l’indiscrezione.

La relazione tra la cantante e il produttore musicale è iniziata quattro anni fa negli studi del talent ‘Amici di Maria De Filippi’. Tanto innamorati l’uno dell’altra quanto attenti a preservare la loro privacy, spesso si sono rincorsi rumors sulle loro nozze imminenti o celebrate in gran segreto puntualmente smentite.

Poi, nell’ultimo numero del settimanale Chi, la notizia della crisi di coppia dovuta ai “troppi impegni di lui e la voglia metter su famiglia da parte di lei” e poco fa la conferma di Alessandra Amoroso:

“Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto e mi dispiace perché credevamo nella famiglia e in un futuro in egual modo tutti e due! Ci abbiamo provato fino in fondo, purtroppo non è finita come pensavamo… L’entusiasmo comunque salva la vita ed essa è troppo preziosa per non continuare ad amarla”.