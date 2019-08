Nuovo amore per Alessandro Borghi? Baci e coccole con la modella Irene Forti

“Forse mi piacciono anche i maschi. Io non faccio nessuna fatica ad amare un amico. Il concetto di amore non l’ho mai messo su due piani diversi. Dopo due vodka lemon di solito ci baciamo”: Alessandro Borghi spiegava così il significato che attribuisce all’amore durante un incontro con il pubblico al Giffoni Film Festival, amore che adesso sembra aver trovato nelle fattezze di Irene Forti, una modella non conosciuta al grande pubblico con cui il settimanale Chi lo ha paparazzato in dolci e appassionati atteggiamenti.

Alessandro Borghi fidanzato? Le foto sul settimanale ‘Chi’

Il settimanale Chi ha ripreso Alessandro Borghi, star della serie tv ‘Suburra’ e vincitore del David di Donatello per la sua interpretazione di Stefano Cucchi nel film ‘Sulla mia pelle’, insieme a Irene Forti, una ragazza mora di cui si sa solo la sua professione di modella. Negli scatti si vedono i due a cena con amici in un ristorante della Capitale mentre si scambiano baci e carezze e sono stati immortalati anche la mattina seguente sotto casa di lui. Archiviata la lunga relazione con la storica fidanzata Roberta Pipitone, adesso per l’attore sembra essersi aperta una nuova stagione sentimentale dopo un periodo durante il quale si dice non abbia frequentato altre donne.

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanle 'Chi')