Alessandro Cecchi Paone: "Ho lasciato mia moglie per un mio amico"

Dagli esordi come giornalista alla passione per la tv, dal matrimonio al Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone si racconta a Silvia Toffanin in un’intervista a Verissimo, rispondendo alle polemiche che a volte lo hanno accompagnato e rivelando particolari intimi della sua vita. Come ad esempio il rapporto con l’ormai ex moglie Cristina.

"Dopo la relazione con Cristina, mi sono reso conto di essere innamorato di uno dei miei migliori amici - rivela - Quando ho capito che era una roba che doveva essere vissuta, l’abbiamo affrontata insieme con molto dolore, tanta paura di perderci. Ma siccome nessuno ha ingannato nessuno, nessuno ha umiliato nessuno, dopo due/tre anni difficilissimi nei quali nessuno si è accorto di niente, ci siamo ritrovati più forti su una nuova base”.

"E’ stata la migliore delle mogli”, dice Cecchi Paone, che continua ad avere oggi un ottimo rapporto con Cristina e con il nuovo compagno di lei, con il quale si incontrano spesso.