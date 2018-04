Alessandro D'Amico e l'addio ad Alex Migliorini, colpa del sesso? "Non funzionava"

La loro storia è naufragata poco dopo che si sono spenti i riflettori di Uomini e Donne. La quotidianità è stata fatale per Alessandro D'Amico e Alex Migliorini, forse troppo diversi per funzionare insieme, come ha spiegato l'ex corteggiatore a Nuovo Tv, svelando anche qualche dettaglio piccante.

Il sesso, infatti, sembra sia stato uno dei motivi dell'addio: "All'inizio non ho dato importanza al sesso - ha rivelato Alessandro - Ma poi ho capito di non poter minimizzare certi aspetti che non funzionavano e che hanno influito sulla decisione di chiudere. Anche nel sesso io sento il bisogno di sentirmi protetto".

Una protezione che ad Alessandro è mancata sotto ogni punto di vista: "Sentivo di non avere accanto una persona decisa. Gli manca la stabilità dell'uomo maturo, con una vita, un lavoro, una vera realizzazione. Per me tutte cose fondamentali in un rapporto di coppia". Cose che ora sta cercando altrove, sperando arrivi presto un nuovo amore.