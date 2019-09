Alessandro Greco scrive una dichiarazione d’amore alla moglie Beatrice Bocci

In attesa che il palco della finale di Miss Italia lo veda nelle vesti di atteso padrone di casa dello show in diretta su Rai Uno il 6 settembre, sui Instagram Alessandro Greco ha dato avvio a una sorta di countdown fotografico sulla storia del concorso di bellezza, giunto alla sua 80esima edizione.

Da Isabella Verney, prima reginetta eletta nel 1939 a soli 14 anni, a Roberta Capua, figlia di mamma Miss vincitrice come lei nel 1959, passando per Anna Kanakis e Martina Colombari, nella rassegna delle storie più curiose, il conduttore ha colto l’occasione per esprimere tutto il suo amore per la moglie Beatrice Bocci che nel 1994 partecipò a Miss Italia classificandosi al secondo posto.

“Ma è stato nel 1994 che il cuore ha detto:’Alessandro, per te Miss Italia finisce qui!’. La concorrente n.10 con la fascia di Miss Toscana, arrivata seconda al concorso, di lì a poco sarebbe diventata la Miss della mia vita”, ha scritto Alessandro Greco in un romantico post: “Dopotutto si chiama Beatrice e, ricordando Dante, compresi il verso in cui, cantando la dolcezza di uno sguardo di una sua omonima, scrisse: ‘...che 'ntender no la può chi no la prova’”. Una dichiarazione d’amore a tutti gli effetti la sua, che se da un lato è servita per raccontare il passato dello storico concorso di bellezza, dall’altro ha ribadito il legame che da ben 21 anni lo tiene saldamente accanto alla bellissima conduttrice, destinataria di tanti complimenti da parte dei follower.

La vita privata di Alessandro Greco

Classe 1972, nato a Taranto, Alessandro Greco è legato alla showgirl Beatrice Bocci (già mamma di Alessandra nata da un precedente relazione) dal 1997. La coppia ha un figlio, Lorenzo. Se la moglie è gelosa di lui per via delle tante ragazze che circonderanno il marito a Miss Italia? “Assolutamente no, sa benissimo che la mia persona, il mio cuore, sono per lei, la miss delle miss”, ha confidato il conduttore, oggi direttamente autore della bellissima dichiarazione d’amore per la sua Beatrice.