Alessia Macari a nozze, sposerà il calciatore Oliver Kragl

Fiori d'arancio per Alessia Macari e il fidanzato, il calciatore tedesco Oliver Kragl. Il matrimonio verrà celebrato il prossimo 20 maggio in Puglia, dove vivono, e tra gli invitati non mancheranno volti noti. Ad ufficializzare le nozze è l'ex Ciociara di 'Avanti un altro' sulle pagine di Chi: "Ho invitato alcuni miei ex colleghi del GF Vip, come Mariana Rodriguez, Bosco e le Mosetti. Sarà una festa dove scorreranno fiumi di alcol e musica. Io sarò vestita di bianco come una santa: in chiesa non si scherza".

Un passo importante che arriva dopo due anni d'amore. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, Alessia Macari racconta gli inizi della loro storia: "Era un mio stalker. Due anni fa io ero la madrina del Frosinone e lui giocava lì. Un giorno mi scrive su WhatsApp e io rispondo che non doveva permettersi, che era pazzo. Lui inizia a insultarmi, ma non mi molla. La sua insistenza, però, ci ha unito. E' stato un bene".

La proposta di matrimonio, inaspettata, è arrivata per ben due volte: "La prima quando eravamo a Crotone - racconta - Stavamo insieme da soli sei mesi. A un certo punto il matto tira fuori l'anello. Io gli dico di sì, ma con calma. Si è messo a correre troppo con me, non siamo mica in un campo di calcio! Poi, lo scorso gennaio, alle Maldive, di notte, mentre facevamo il bagno durante un momento molto sexy mi ha chiesto: 'Mi vuoi sposare o no?'. Io ho fatto finta di non sentire. Poi si è fermato e ha ripetuto: 'Sì o no?'. Ho accettato. Sono felice e sogno una famiglia con lui".