Alessia Marcuzzi, la prima uscita al mare con il marito dopo le voci di crisi | FOTO

Alessia Marcuzzi e Paolo Marconi Calabresi in crisi? A giudicare dalle ultime immagini pubblicate dal settimanale Chi non si direbbe affatto… E qualora sia anche successo che moglie e marito abbiano attraversato un momento particolarmente complicato dopo 6 anni di matrimonio, i sorrisi e gli abbracci ripresi nelle foto scattate a Zannone lasciano presumere che ora sia tempo di quiete dopo una sospetta tempesta tanto chiacchierata nei giorni scorsi. Il giornale mostra la conduttrice e il marito al mare, sull’isola di Zannone in provincia di Latina, insieme ai figli di lei, Tommaso e Mia, la giornalista di La7 Myrta Merlino e il compagno Marco Tardelli, tutti ospiti di Giovanni Malagò. La coppia appare serena negli scatti che hanno catturato anche coccole reciproche, ben altra cosa rispetto alle insinuazioni scaturite dalle giornate da ‘single’ di Alessia che sì a Ponza con le amiche c’è stata, ma solo dopo essere stata accanto al marito.

Alessia Marcuzzi e il marito in case separate: il motivo

Sempre il settimanale Chi aggiunge un altro tassello sull’attuale rapporto coniugale tra Alessia e Paolo che, in questo periodo, talvolta si trovano a non condividere lo stesso tetto per via di lavori di ristrutturazione di casa Marcuzzi. “Paolo si appoggia ad un’abitazione della sua famiglia. Anche perché quella in cui vive Alessia è la casa in cui abitano anche i suoi figli e Paolo vive con loro, ma ha anche una propria abitazione”, si legge sul magazine. Tutto bene, dunque: i rumors su presunte crisi sono smentiti dai fatti che li vedono insieme e affiatati come sempre.