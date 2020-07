Alessia Marcuzzi felice tra le braccia del marito: ecco le foto che spengono il gossip

Alessia Marcuzzi è stata l’unico vertice del presunto triangolo ‘gossipparo’ a non spegnere il fuoco delle illazioni con smentite dirette. Mentre Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno chiaramente smontato i retroscena che raccontavano come il primo avesse tradito la seconda proprio con la conduttrice, lei si è limitata a postare la copertina di un libro dal titolo per ‘buoni intenditori’, procedendo le sue vacanze campane incurante delle voci che la riguardavano. E pure il marito, Paolo Calabresi Marconi se n’è stato in disparte senza mai assumere un ruolo decisivo in una ricostruzione teorica a cui, adesso, si contrappongono fatti che mostrano sorrisi e abbracci con la moglie e allontanano, forse definitivamente, ogni sospetto di crisi coniugale.

Alessia Marcuzzi insieme al marito: le foto del weekend in famiglia

Nel numero in edicola da mercoledì 15 luglio il settimanale Chi ha pubblicato le foto esclusive che ritraggono Alessia Marcuzzi in Costiera Amalfitana con tutta la famiglia, compreso il marito Paolo Calabresi Marconi che l’ha raggiunta nel weekend. I due appaiono sereni, molto affiatati e più innamorati che mai, l’esatto opposto, insomma, di una coppia in crisi. Con loro, anche i figli di lei, Tommaso e Mia e pure il cagnolino Brownie, con i quali hanno organizzato una splendida gita in barca.

Ma le immagini del magazine non sono le uniche che scacciano le ombre su presunte rotture e dissidi di coppia, perché anche i social si prestano a rafforzare il dato di fatto con uno scatto che mostra i due abbracciati e spensierati come due persone che si vogliono bene. Da Mara Venier a Elena Santarelli, da Valeria Marini a Rudy Zerbi (che scrive “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”), un'esultanza di commenti e like festeggiano la coppia che, semmai si fosse davvero allontanata, ora appare più unita che mai.