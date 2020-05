Alessia Marcuzzi insieme al marito dopo le voci sulla rottura: il video sui social

Nessuna parola sulle voci che nelle ultime ore hanno parlato di lei e del marito Paolo Calabresi Marconi come una coppia 'scoppiata' durante le settimane di lockdown: Alessia Marcuzzi ha lasciato che fosse il breve filmato postato qualche ora fa nelle sue storie Instagram a smentire il gossip che l’ha vista protagonista, respingendo con i fatti la teoria di una presunta separazione.

Nella serata di ieri la conduttrice de ‘Le Iene’ ha condiviso con i follower qualche momento casalingo trascorso a giocare con il suo cagnolino in salotto. E lì, sul divano, ecco comparire la figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti nel 2011, e il marito Paolo Calabresi Marconi, seduto accanto alla bambina e divertito dalla scena della moglie alle prese con il tenero barboncino. A vederli così sereni e tranquilli in questo scorcio di vita famigliare, si direbbe che nessuna ombra di crisi aleggia sulla coppia che si è promessa amore eterno quasi sei anni fa, in barba alle ultime indiscrezioni sulle quali i diretti interessati non hanno proferito commenti.

(Di seguito il video pubblicato nelle storie da Alessia Marcuzzi)

"Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi"

A lanciare l'indiscrezione sulla fine del matrimonio di Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi è stato il sito Dagospia. L'ultima 'uscita' pubblica di coppia risale allo scorso 20 aprile, in occasione del compleanno del produttore, quando la conduttrice romana aveva pubblicato una serie di foto che la ritraevano insieme al marito. "Ma come funziona sta storia che noi umani invecchiamo e tu ringiovanisci? Auguri amore. Ti vogliamo tutti un mondo di bene", la didascalia a corredo dello scatto. Ora, sempre via social, arriva il breve video volto a smentire le voci. Nessuna dichiarazione d’amore palesata, ma a contare sono i fatti. E le immagini raccontano di una serenità che non pare affatto scalfita da chissà quale problema di coppia.