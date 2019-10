Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi si svela: “Queste cose le ho vissute sulla mia pelle”

(L'addio tra Pago e Serena nell'ultimo falò di confronto a Temptation Island)

Nel falò di confronto finale che ha decretato l’addio tra Pago e Serena Enardu, Alessia Marcuzzi si è mostrata particolarmente empatica con i protagonisti divisi da una chiara incapacità di comunicare, oltre che dalla lontananza sentimentale sempre più palese dopo 21 giorni. La coppia ha messo in luce colpe e mancanze acuite dalla distanza e dalle rispettive permanenze nei villaggi, ma anche e soprattutto le lacune comunicative che hanno caratterizzato i lunghi sei anni della loro storia. Ed è stato proprio a questo proposito che la conduttrice, ‘guida’ della narrazione durante le puntate del reality nonché testimone dei faccia a faccia tra le coppie, ha svelato un piccolo dettaglio sulla sua vita privata, affermando di conoscere bene cosa significhi non riuscire a comunicare con il partner.

Alessia Marcuzzi si svela con Pago e Serena; poi si commuove per la fine della loro storia

Durante il falò di confronto, Pago ha condannato fermamente il comportamento tenuto dalla fidanzata all’interno della trasmissione, riconoscendo di non aver tenuto con lei, nel corso dei sei anni trascorsi insieme, un registro comunicativo sincero e schietto. E’ stato allora, davanti alla considerazione di Serena sulla difficoltà di dire ciò che si pensa, che Alessia Marcuzzi ha accennato a un piccolo dettaglio sulla sua vita privata:“Io queste cose le ho vissute sulla mia pelle”, ha affermato la conduttrice ammettendo di aver affrontato delle situazioni molto simili a quella della coppia, durante le quali non sarebbe riuscita a esprimere a pieno ciò che pensava.

Le parole di Alessia Marcuzzi sono arrivate come un’eccezione alla norma del programma in cui, salvi rari casi (vedi nella scorsa edizione Simona Ventura che consolava Nicoletta, fidanzata dell’ex marito Stefano Bettarini), non si prevede che la conduttrice racconti qualcosa della propria vita privata. Ma, evidentemente , il coinvolgimento è stato davvero importante per la bionda ‘guida’ del reality che alla fine, abbracciando Serena rimasta sola dopo l’addio a Pago, si è anche commossa (nel video in alto, a partire dal minuto 14:00).