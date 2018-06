Viva gli (ex) sposi! Alessia Marcuzzi testimone di nozze della nuova moglie di Inzaghi

Al bando gelosie o rancori, Alessia Marcuzzi si conferma paladina della cosiddetta "famiglia allargata". Nella giornata di ieri, sabato 2 giugno, la conduttrice romana è stata testimone di nozze di Gaia Lucariello, nuova moglie dell'ex marito Simone Inzaghi. Le nozze si sono celebrate a Montalcino, nella Chiesa dell'Amorosa, dove la sposa è giunta su una carrozza trainata da due cavalli bianchi.

Splendida in un lungo abito rosso, Alessia è apparsa radiosa e ben felice di testimoniare al nuovo "sì" dell'uomo a cui è stata legata per tanti anni fino al 2004 e che le ha dato il figlio Tommaso (oggi 17enne). L'amicizia con Gaia, che fa storcere il naso ai più bigotti, poi, va avanti da tempo. Ad accompagnarla Paolo Calabresi Marconi, l'attuale marito, sposato nel 2014, e anche la mamma, accanto a cui si è lanciata in danze scatenate. L'allenatore della Lazio, invece, ha scelto di avere al suo fianco il fratello Filippo Inzaghi come testimone.

Alessia Marcuzzi e Simone Inzaghi, una "famiglia allargata"

Alessia e Simone si sono lasciati ormai 14 anni fa e sono stati capaci di sotterrare ogni malumore per il bene dei figli. Entrambi, col tempo, hanno voltato pagina. Lei, dopo il calciatore, è stata legata a Francesco Facchinetti, da cui ha avuto la figlia Mia, poi all'adorato Paolo. Lui ha ritrovato il sorriso accanto alla sua Gaia, imprenditrice di successo.

Il matrimonio di Simone Inzaghi e Gaia Lucariello



Dopo la cerimonia nuziale, celebrata nella Chiesa dell'Amorosa, per il ricevimento, invece, l'allenatore della Lazio e l'imprenditrice hanno scelto il Castello Banfi. Oltre 200 persone hanno atteso che la coppia uscisse dalla chiesa per poter festeggiare con loro questo giorno speciale.