Alessia Marcuzzi pubblica il filmino del matrimonio sui social | Guarda il video

Il figlio Tommaso che la tiene per mano poco prima della cerimonia. L'abito bianco e corto fino al ginocchio. I capelli raccolti e l'atmosfera romantica della campagna inglese, della località di Cotswold precisamente, quella scelta da Alessia Marcuzzi per la celebrazione del suo matrimonio a sorpresa con Paolo Calabresi Marconi il 10 dicembre del 2014. Allora stupì tutti con le nozze celebrate in gran segreto, ma oggi la conduttrice romana pubblica sui social un filmino che racchiude i momenti più belli del grande giorno.

"Questa - scrive su Instagram - è una sequenza con dei video del mio matrimonio... Non l'avevo postato finora, ma è molto emozionante condividerlo con voi oggi". E precisa: "Ho tolto solo la parte della Chiesa, volevo che rimanesse una cosa nostra... ma il resto c'è! Devo dire che ci siamo divertiti un sacco... Tre giorni nella campagna inglese che non dimenticherò mai". Perché proprio in Inghilterra? "Il primo weekend d’amore mio e di Paolo è stato proprio a Londra - spiegò all'epoca - e così abbiamo deciso di tornare lì per celebrare le nostre nozze". Allora, Alessia era già mamma di Mia, nata dall'amore con Francesco Facchinetti, e Tommaso, avuto da Simone Inzaghi. I fiori d'arancio sono arrivati dopo appena un anno d'amore.