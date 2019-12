Alessia Merz: “Con mio marito fu un colpo di fulmine, scattò grazie a Simona Ventura”

Sono passati tanti anni da quando Alessia Merz non è più tra le protagoniste che calcano la scena in tv. Ex ragazza di ‘Non è la Rai’, poi showgirl e attrice, oggi la 45enne trentina si occupa a tempo pieno della sua famiglia, del marito Fabio Bazzani sposato nel 2006 e dei figli Niccolò e Martina, come lei stessa ha raccontato nel programma ‘Vieni da me’ di cui è stata ospite nella puntata di oggi, 23 dicembre.

Alessia Merz e l’amore per Fabio Bazzani: “Ci presentò Simona Ventura”

Con Caterina Balivo, Alessia Merz ha ripercorso gli esordi della carriera nel programma cult di Gianni Boncompagni: “Bullismo assolutamente no”, ha assicurato la ex ragazza di ‘Non è la Rai’ ripercorrendo quel periodo che, al netto di qualche dispettuccio, comunque ha rappresentato una bella parentesi. Spazio poi all’amore che da 14 anni la vede insieme a Fabio Bazzani, ex calciatore con cui scattò un vero e proprio colpo di fulmine anche grazie a Simona Ventura e Stefano Bettarini.

“Ci siamo visti una sera. Era il giugno 2004. Nel 2005 ci siamo sposati e nel 2006 è nato Niccolò. Più colpo di fulmine di così…”, ha spiegato Alessia Merz: “Simona Ventura ci ha presentato, io ero amica di lei. Invece Fabio giocava con Stefano Bettarini nella Sampdoria. Sono stati dei ‘tramiti’, ci hanno fatto conoscere loro”.

Quando Alessia Merz fu preferita ad Angelina Jolie

L’intervista a ‘Vieni da me’ è stata anche l’occasione per ricordare un curioso aneddoto del passato di Alessia Merz che nel film Jolly Blu, meglio conosciuto come il film degli 883, venne scelta al posto di una giovanissima Angelina Jolie: “Stefano Salvati, per il film degli 883, decise di scegliere me al posto di Angelina Jolie dei primi tempi! E’ un grande orgoglio”, ha ammesso la ex showgirl.