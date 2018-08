GF due mesi dopo, Matteo Gentili e Alessia Prete ancora insieme? La risposta sui social

Altro che fuoco di paglia o love story ideata a beneficio delle telecamere, prosegue a gonfie vele la relazione tra Matteo Gentili ed Alessia Prete, coppia nata in occasione dell'ultima edizione del 'Grande Fratello'. A differenza di quanto ipotizzato dalle malelingue, infatti, i due ex gieffini sono più complici che mai e proprio ieri hanno festeggiato tre mesi d'amore.

"Eccoci arrivati a tre mesi, a noi piace festeggiare così", recita l'ultimo post condiviso su Instagram da Matteo, a cui è corredata la foto di un bacio appassionato in mezzo a un campo di girasoli. Giorno dopo giorno, a partire da quel primo bacio scattato a maggio, i ragazzi hanno costruito una relazione sempre più solida. Tanto che sono già arrivate le presentazioni in famiglia: più volte lui si è recato a Volvera, paese d'origine di lei. E poi vacanze insieme, serate a due, abbracci in riva al mare e dediche romantiche: "Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi", ha scritto giorni fa il bel Matteo alla sua bella. Parole che gettano consegnano ufficialmente al cassetto dei ricordi la storia con la ex fidanzata Paola Di Benedetto.