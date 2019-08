Ritorno di fiamma Alessia Prete e Matteo Gentili: la coppia lo annuncia così

Si erano conosciuti nella primavera di un anno fa al Grande Fratello, si sono fidanzati e poi, lo scorso febbraio, avevano interrotto la relazione "a causa della distanza". Ma oggi Matteo Gentili ed Alessia Prete, ex gieffini e influencer sui social, hanno deciso di riprovarci. L'annuncio arriva attraverso l'account di lei.

Matteo Gentili e Alessia Prete tornano insieme: il messaggio

"Mi sono domandata tante volte: perché ancora tu, ancora io, ancora noi", ha scritto Alessia Prete, "Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: ‘Perché siamo diversi dal resto’. Lo dico anche sembrando presuntuosa, ma non mi interessa. Bene o male è così. Siamo diversi! Io di questo ne sono orgogliosa tanto da dirlo qui, fuori dai denti. E non mi interessa cosa ci riserverà il futuro, a prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, come: l’innocenza, l’ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona “diversa”. Ma tanto simile a me". Matteo, invece, non ha ancora commentato il ritorno di fiamma.

La storia tra Alessia e Matteo è sempre stata un po' litigarella. Merito, appunto, delle differenze caratteriali tra i due. Il primo incontro è avvenuto nella Casa del Grande Fratello, quando lui si era appena lasciato con Paola Di Benedetto e lei era single. In un primo momento sembrava che la relazione non fosse destinata a decollare, dal momento che i due restavano un po' a distanza. Poi la decisione di provarci e un amore sempre condiviso orgogliosamente via social con i fan.