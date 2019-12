Alessio Boni papà, ma niente matrimonio: "Il nostro amore non ne ha bisogno"

"Matrimonio? Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo", così Alessio Boni al settimanale F sul suo legame con Nina Verdelli. La coppia, legata da 4 anni, aspetta il primo figlio, ma le nozze non sono in programma: "E' un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. E' più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me".

E se cambiasse idea? "Se me lo chiedesse - spiega l'attore -, se a lei facesse piacere, la sposerei". Mai dire mai, insomma, anche se per adesso la priorità è ovviamente il bambino che sta per arrivare. 53 anni lui, 34 lei, l'età non conta per diventare genitori: "Padri si è, o non lo si è, indipendentemente dall'avere o meno dei figli. Certo, quando penso a quel fagiolino che cresce nella pancia di nina io mi commuovo". E a marzo finalmente lo conoscerà.

Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni

Giornalista, figlia del direttore di Repubblica Carlo Verdelli e dell'ex condirettrice di Donna Moderna, Cipriana Dall'Orto. Nina Verdelli e Alessio Boni fanno coppia da quattro anni.