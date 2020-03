Alessio Boni e Nina Verdelli sono genitori: è nato Lorenzo

Alessio Boni e Nina Verdelli sono diventati genitori: qualche ora fa è nato Lorenzo, primo figlio dell’attore e della giornalista che fanno coppia da circa quattro anni.

La notizia è arrivata dall’account Instagram del settimanale Chi due giorni dopo l’intervista via Skype rilasciata a Lorella Cuccarini dall’attore che, intervenuto nel programma di Rai Uno ‘La vita in diretta’, ha commentato il drammatico momento vissuto dalla sua Bergamo e dall’Italia intera a causa del coronavirus, ma anche della gioia di diventare padre per la prima volta a 53 anni.

Alessio Boni e Nina Verdelli genitori: “Il nostro amore non ha bisogno di un matrimonio”

Alessio Boni e Nina Verdelli (53 anni lui, 34 lei) sono diventati genitori del loro primo figlio Lorenzo, nato dopo quattro anni di fidanzamento. Niente matrimonio, però, almeno per il momento: “Non credo che il nostro amore abbia bisogno di questo… E’ un amore talmente forte, pieno, vivo, che non ha bisogno di niente. E' più potente di qualsiasi contratto. Anche Nina non ne ha necessità, la pensa come me”, ha confidato qualche tempo fa l’’attore. Se Nina cambiasse idea? "Se me lo chiedesse se a lei facesse piacere, la sposerei". Mai dire mai, insomma…

Chi è Nina Verdelli, la compagna di Alessio Boni

Nina Verdelli, 34 anni, è una giornalista figlia del direttore di ‘Repubblica’ Carlo Verdelli e dell’ex condirettrice di ‘Donna Moderna’ Cipriana Dall’Orto. “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia”, aveva confidato l’attore dando la notizia della gravidanza della compagna lo scorso ottobre.