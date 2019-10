Alessio Boni diventa papà a 53 anni: la compagna Nina Verdelli è incinta

“Più me lo auguravo e più non succedeva niente. Alla fine sono stato zitto ed ecco che è arrivato”: così, in un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, Alessio Boni ha annunciato che diventerà padre per la prima volta a 53 anni. La compagna Nina Verdelli (di quasi vent’anni più giovane di lui) è in dolce attesa del loro primo figlio e il lieto evento è previsto a marzo.

Alessio Boni presto papà: chi è la compagna Nina Verdelli

L’attore protagonista di ‘La strada di casa’ e di altre fiction e film di successo diventerà papà a marzo 2020 del suo primo figlio, frutto dell’amore per la compagna Nina Verdelli, 34 anni, giornalista figlia del direttore di ‘Repubblica’ Carlo Verdelli e dell’ex condirettrice di ‘Donna Moderna’ Cipriana Dall’Orto. I due fanno coppia da quattro anni. “Ultimamente avevo smesso di ripetere nelle interviste che volevo un figlio per scaramanzia”, ha confidato l’attore finalmente pronto a dare la bella notizia.