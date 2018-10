Bufera su Alex Belli, Mila Suarez: "Mi ha buttata fuori di casa. Ciò che mi ha fatto è terribile"

(Nel video in alto, lo sfogo di Mila Suarez)

Sedotta ed abbandonata. Alex Belli avrebbe lasciato la compagna Mila Suarez. A raccontarlo è la modella di origine marocchina in un'intervista furiosa rilasciata al settimanale Nuovo.

Belli, calienti ed innamorati. Così Alex e Mila apparivano a settembre sul red carpet del festival del cinema di Venezia. Poi la situazione è precipitata. "Alex mi ha lasciata sola nel momento in cui avevo più bisogno di lui", spiega lei facendo riferimento ad un recente intervento chirurgico "Quello che mi ha fatto è terribile... Durante il nostro fidanzamento c'erano momenti in cui spariva dai radar anche otto ore". E ancora: "Mi ha chiesto le chiavi di casa e mi ha abbandonata per una ragazza che è sparita dopo appena qualche giorno..."