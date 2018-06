Alex Migliorini dopo la rottura con Alessandro D'Amico: "Non sono più lo stesso"

La loro storia aveva appassionato i fan di Uomini e Donne, ma poi, inaspettatamente, l’amore è giunto al capolinea e anche in malo modo. Stiamo parlando della relazione tra Alex Migliorini e Alessandro D’Amico, rispettivamente, tronista e corteggiatore scelto del Trono Gay.

Tra i due c’era una grande intesa, tanto che, dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne, la coppia era andata a convivere a Milano. Oggi, però, Alex e Alessandro hanno preso strade diverse. Il primo è rimasto a Milano, mentre D’Amico è tornato a Ibiza, dove lavorava.

Alex Migliorini: Uomini e Donne lo ha cambiato

A distanza di un po’ di tempo dalla rottura, proprio Migliorini è tornato a parlare, del suo passato – che ancora un po’ brucia – ma, soprattutto, del presente e di come l’esperienza vissuta a Uomini e Donne l’abbia completamente cambiato.

“Uomini e donne è stata fondamentale per la mia crescita personale. Ero una persona chiusa e la trasmissione mi ha dato il giusto coraggio per allontanarmi gradualmente da casa e dalla vita famigliare”, ha dichiarato l’ex tronista al magazine ufficiale di Uomini e Donne. “Prima vivevo in una piccola città della provincia di Verona con i miei genitori. Ho acquistato sicurezza in me stesso. Ora vivo da solo a Milano e ho trovato lavoro in un salone di parrucchiere, tornando così a fare la mia professione. Qualche volta lavoro con i brand e tramite i social per guadagnare un pochino di più e per sfruttare la popolarità conquistata nel programma”.

Alex Migliorini e la fine della storia con Alessandro D'Amico

Chiudere con Alessandro D’Amico non è stato affatto semplice per Alex Migliorini che, però, oggi, si dice sereno: “Ho trovato la mia stabilità. Non me la sento molto di parlare della mia storia passata con Alessandro. E’ una parte della mia vita in cui ho sofferto molto”. Un pochino, però, Alex Migliorini si è addentrato nella questione, e ha detto: “Nei mesi passati ho fatto davvero molta fatica a capire il perché è finita con Alessandro. Pensavo che il nostro fosse un sentimento puro e sincero. Mi sbagliavo. Per fortuna ne sono uscito. Ora ho trovato un nuovo equilibrio basato sul sano egoismo: penso solo a me stesso”, ha detto ancora l’ex tronista al magazine di Uomini e Donne.

Con Alessandro è finita piuttosto male, Migliorini l’ha bloccato sui social e non l’ha più visto, né sentito. Oggi, però, Alex Migliorini volta pagina: ha messo da parte le insicurezze e la timidezza, è cresciuto e, forse, presto, sarà anche pronto per una nuova relazione sentimentale.