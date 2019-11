Alfonso Signorini rivela: "Tre mesi fa sono stato con una donna"

Dopo aver detto la sua a proposito della presunta 'fluidità' di alcuni vip, Alfonso Signorini, dichiaratamente omosessuale, mette in ballo la propria intimità e racconta ulteriori dettagli del suo orientamento, tanto da rivelare di essere stato a letto con una donna appena qualche mese fa. Lo fa alla 'Repubblica delle Donne', il nuovo programma di Piero Chiambretti in onda in prima serata su Rete 4.

Alfonso Signorini: "Sono stato a letto con una donna"

"Adesso dirò una mia opinione personale e alcuni potranno non condividerla, ci mancherebbe - ha dichiarato il direttore del settimanale 'Chi' e prossimo conduttore del 'Grande Fratello Vip' - L’orientamento sessuale secondo me non è così definito per tutti. Io ad esempio ho fatto l’amore tre mesi fa con una donna. E allora? Il problema qual è? Cosa c’è? Ma perché parte tutto dalla testa. Se a me una mi affascina, comincia ad essere intrigante, parte il gioco di sguardi, mi affascina a livello intellettuale io allora la trovo sensualissima. Questo almeno è quello che capita a me, capite?"

E' mistero sul nome della donna che avrebbe conquistato Signorini. Di certo c'è solamente che in passato ha avuto una liaison con Valeria Marini. Lui aveva 28 anni ed era un giovane giornalista, lei una showgirl già affermata. Tra i due sarebbe durata qualche mese, tanto da arrivare anche alle presentazioni in famiglia, ma qualcosa andrò storto. "Una sera, a casa mia, ha lavato i suoi perizomi nel lavandino della cucina di casa mia - ha detto - inutile dirvi che c’è stata subito una discussione in merito. Vivere con una persona come lei è difficilissimo".

Da Mengoni a Nannini, Alfonso Signorini sugli artisti 'fluidi'

"Ci sono degli artisti di cui si è parlato molto che volutamente non si sono mai pronunciati né per un verso né per un altro - ha proseguito Alfonso alla Repubblica delle Donne - Sono i cosiddetti ‘fluidi’. Oltre a Gabriel Garko, penso a Mahmood, Marco Mengoni, Renato Zero, Roberto Bolle, Gianna Nannini…". Un atteggiamento condiviso dal giornalista che, dopo aver ammesso quanto abbia sofferto da ragazzo per gli insulti ricevuti proprio per la sua omosessualità, si è detto totalmente d’accordo sulla decisione di non rendere pubbliche le tendenze sessuali.