Amadeus e Giovanna Civitillo, la dolcissima dichiarazione dopo 9 anni di matrimonio

Entrambi personaggi popolari dello spettacolo italiano, entrambi amatissimi dal pubblico affezionato alla loro semplicità, entrambi felici di condividere con i fan la gioia nell’anniversario del loro matrimonio: Amadeus e Giovanna Civitillo continuano a confermarsi come una delle coppie note più affiatate e unite che ci siano, e la conferma arriva con la frase scritta in calce alla foto pubblicata qualche ora fa sul profilo Instagram che hanno in comune.

"E sono 9 anni di matrimonio (+ 6)” si legge in calce all’immagine che ritrae il conduttore e la moglie nel giorno del sì mentre si scambiano gli anelli. Gli hashtag accordati allo scatto del 12 luglio del 2009, poi, sono una serie di parole che risuonano come un’autentica dichiarazione d’amore che l’uno rivolge all’altra per giurare che ancora oggi sarebbero le persone che sceglierebbero tra mille.

La storia d’amore di Amadeus e Giovanna Civitillo

Amadeus, al secolo Amedeo Umberto Rita Sebastiani, 55 anni, ha sposato Giovanna Civitillo (40 anni), il 12 luglio 2009, dopo 6 anni di fidanzamento e la nascita del figlio José Alberto.

"Mai una crisi. Non litighiamo nemmeno. Giovanna la risposerei mille volte”, aveva detto di lei un anno fa nel corso di un’intervista che ne sottolineava la complicità di coppia. La stessa che oggi, dopo 15 anni insieme, sembra essere la stessa di sempre, più forte che mai.