Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati: sui social il lieto annuncio

A dieci anni dal rito civile, Amadeus e Giovanna Civitillo si sono sposati in chiesa ieri, 11 luglio, a Roma, alla presenza di pochissimi invitati. L’annuncio del lieto evento dato dall’account Instagram del settimanale Chi è stato confermato dal profilo Instagram della coppia che ha pubblicato l’immagine di due sposini di ceramica corredata dall’eloquente didascalia ‘just married’ con un cuore rosso.

Monica Leofreddi, Maria Pia Calzone, Sergio Friscia sono alcuni degli amici che hanno commentato la lieta notizia con i loro auguri. A loro si sono aggiunti quelli dei tantissimi fan del conduttore e della showgirl che hanno apprezzato soprattutto la riservatezza con cui hanno deciso di rinnovare le promesse nuziali lontano dal clamore mediatico.

Amadeus e Giovanna Civitillo sposi: il matrimonio in chiesa a 10 anni dal rito civile

“Questo matrimonio è il coronamento di un sogno. Ci teniamo entrambi, siamo molto credenti. E ora che è arrivato l’annullamento del precedente matrimonio religioso di ‘Ama’ possiamo consacrare il nostro amore come desideriamo”: così Giovanna Civitillo commentava qualche tempo fa la decisione di sposare in chiesa il marito Amadeus. La cerimonia, "sarà intima e celebrata in una minuscola cappella della Capitale" perché "è una scelta che vogliamo condividere con le persone che ci sono più care", aveva aggiunto la showgirl.

Amadeus e Giovanna si sono conosciuti nel 2003 alla trasmissione ‘L’eredità’ dove lei era una delle “Scosse”, ballerine che animavano il game show preserale di Rai Uno. Hanno un figlio, Josè Alberto, nato nel 2009. Per Amadues le nozze arrivano in un momento decisivo della carriera. Il suo nome è infatti in pole position per la conduzione del prossimo Sanremo.