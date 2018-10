Amaurys Perez e la moglie raccontano il loro dramma: "Abbiamo avuto sei aborti"

Nella puntata di lunedì 8 ottobre di 'Vieni da me', Amaurys Perez e Angela Rende hanno confidato per la prima volta la sofferenza vissuta quando, subito dopo il matrimonio, non riuscivano a mettere al mondo un figlio.

Il campione di pallanuoto e la moglie, oggi genitori dei tre figli Cristian, Gabriel e Daisy, hanno raccontato a Caterina Balivo di aver vissuto in prima persona l'incubo dell'aborto. E per più di una volta. "Abbiamo avuto sei aborti - ha confessato Amaurys - Ci siamo sposati nel 2006 e il primo figlio è arrivato solo nel 2010, quando non ci speravamo più".

La coppia ha fatto ricorso a diverse tecniche pur di realizzare il sogno di metter su famiglia. "Abbiamo girato il mondo pur di riuscire a fare un figlio ma i medici ci avevano assicurato che non ce l’avremmo mai fatta. In quei quattro anni abbiamo fatto e provato di tutto pur di avere un bambino. Abbiamo provato varie inseminazioni, sono diventato praticamente un ginecologo esperto".

Poi, quando tutto sembrava perso, è arrivata la prima cicogna. "Ci eravamo arresi, volevamo adottare e dare così una famiglia a qualche bambino abbandonato. Poi però Angela è rimasta incinta".