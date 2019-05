Ambra Angiolini, il messaggio per Allegri dopo il divorzio dalla Juve

Fanno coppia da circa due anni Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, e per quanto la loro relazione riscuota sempre una certa curiosità tra i patiti delle cronache rosa, l’attrice e l’ormai ex allenatore della Juve sono sempre stati molto riservati nel tenere protetta una storia d’amore nata in sordina e dichiarata pubblicamente solo un anno dopo.

Ma adesso è diverso: il delicato momento professionale del compagno che ha lasciato il club bianconero dopo cinque anni di grandi successi, ha indotto la compagna a rivolgergli pubblicamente un messaggio che racchiude tutta la sua gratitudine verso l’uomo che le sta accanto, per il professionista che è stato e che resta alla fine di questa esperienza.

Ambra, il messaggio per Allegri esonerato dalla Juve: “Grazie di tutto Mister”

In un testo pubblicato su Vanity Fair, Ambra Angiolini si è rivolta a Massimiliano Allegri per esaltare il suo lavoro da allenatore della Juve e per ringraziarlo di quello che ha imparato grazie a lui.

“Oggi Massimiliano (Allegri, ndr) è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte (pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la SUA”, si legge alla fine di un lunga riflessione che poi lascia spazio a lui, al suo compagno, a cui Ambra riconosce il merito di averle insegnato molto.

“A lui che mi ha insegnato a restare ferma davanti al terremoto, a stare zitta se c’è troppo chiasso intorno, a continuare a metterci la faccia togliendo la maschera dell’ego, ad avere coraggio da sembrare spavaldi, cinici e poi a sorprendere tutti facendo scendere sale dagli occhi per un saluto, IL SALUTO… al quale voglio unirmi anche io…

GRAZIE di tutto MISTER!”.

“Ecco cosa mancava. Ora posso dormire”, è la conclusione di un pensiero che ben esprime la stima riposta da Ambra nel suo Massimiliano, amato come compagno di vita ma anche come uomo dedito al suo lavoro.