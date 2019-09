Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, prove di convivenza in casa di lei

Tra le 'Chicche di Gossip' del settimanale diretto da Alfonso Signorini si mormora che Ambra Angiolini ha ampliato la sua casa di Brescia subito dopo il suo viaggio in Sud Africa insieme al compagno Massimiliano Allegri che adesso vive con lei anche in virtù del suo futuro professionale ancora incerto dopo l’addio alla Juve (a riguardo, si parla di un passaggio a Parigi al PSG).

Guarda anche

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Sarà lei, Ambra, la primadonna del prossimo film di Natale Filmauro: in "Un Natale stupefacente", nei cinema dal 18 dicembre, affiancherà Lillo e Greg in un ruolo per lei insolito, come ha spiegato sul set del film