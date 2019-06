Ambra Angiolini, il biglietto lasciato in auto per Allegri è una dichiarazione d’amore

Va avanti spedita, sorretta dalla stabilità di un legame ormai rodato, la relazione tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, coppia tanto affiatata quanto ammirata dai fan che ne apprezzano la composta riservatezza. In questi giorni l’attrice e l’ex allenatore della Juve festeggiano due anni insieme e il settimanale Chi ha dedicato loro un servizio fotografico che ben esprime l’autenticità del loro amore attraverso il gesto romantico che Ambra Angiolini ha riservato al suo compagno.

Ambra Angiolini, il messaggio dʼamore per Allegri

Come riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, per il loro secondo anniversario insieme, Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono regalati una cenetta romantica a Milano, città che in questo tempo è stata una delle tappe insieme a Torino, Brescia e Roma che ha accolto i loro incontri. All'interno della loro auto, i fotografi hanno anche ripreso un tenero biglietto scritto dall'attrice al mister: “Tu sei il mio unico amore. Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino", con un cuore con le iniziali M e A alla fine di una dedica che vale come assoluta dichiarazione d’amore.

(Sotto, la foto del biglietto di Ambra Angiolini per Allegri pubblicato dal settimanale 'Chi')