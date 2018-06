Ambra Angiolini è incinta? Spunta il "giallo" della gravidanza

Se le indiscrezioni venissero confermato, per la ex ragazza di "Non è la Rai" si tratterebbe del terzo figlio dopo Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex compagno Francesco Renga, mentre Allegri è già papà di Valentina e Giorgio. Già a gennaio erano circolati alcuni rumors su una presunta gravidanza, poi prontamente smentiti.

Dolce attesa per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri? L’attrice romana e l’allenatore della Juventus fanno coppia da circa un anno e adesso il settimanale "Di Più" insinua il dubbio che possa esserci una lieta novità in cantiere.

Sarà lei, Ambra, la primadonna del prossimo film di Natale Filmauro: in "Un Natale stupefacente", nei cinema dal 18 dicembre, affiancherà Lillo e Greg in un ruolo per lei insolito, come ha spiegato sul set del film