Ambra Angiolini, nuovo taglio, nuova vita e nuova casa (con Allegri!)

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sembrano aver scelto Milano come base dove costruire il loro nido d’amore. Poi lui continuerà a muoversi tra Milano e Torino e l’attrice tra Milano, Roma (dove lavora) e Brescia (dove vivono i suoi figli). Sul matrimonio non si conoscono ancora dettagli, ma si spera che, con l’arrivo del 2019, la coppia sveli qualcosa in più sul giorno delle nozze.

Il 2019 sarà un anno molto speciale per Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri che si preparano alla convivenza e, a quanto pare, anche al matrimonio. La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi a spasso per Milano, a fare shopping tra un negozio e un altro.

Sarà lei, Ambra, la primadonna del prossimo film di Natale Filmauro: in "Un Natale stupefacente", nei cinema dal 18 dicembre, affiancherà Lillo e Greg in un ruolo per lei insolito, come ha spiegato sul set del film