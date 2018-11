Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, nozze "in gran segreto": il retroscena bomba

Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 14 settembre, rivela che Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini sono sempre più vicini alle nozze e che i preparativi per il matrimonio, programmato per giugno 2019, sono già stati avviati: sono infatti già pronte le partecipazioni e la lista degli invitati.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha sorpreso la coppia in un negozio dove lui ha regalato alla fidanzata un orologio. Ad un anno e mezzo dall'ufficializzazione della relazione, i due sono più affiatati che mai. Accanto a Mister Allegri, Ambra ha ritrovato il sorriso dopo la fine della relazione con Francesco Renga, durata 11 anni e terminata alla fine del 2015, da cui sono nati i figli Jolanda e Leonardo. Per lei si tratterebbe di prime nozze. Allegri, invece, ha alle spalle un matrimonio finito con l'ex moglie Gloria, madre della figlia Valentina.

Ambra è pazza d'amore. E non vuole più vivere la relazione con il freno a mano. "L'unico uomo nella vita capace di abbracciami senza stringermi", così ha descritto tempo fa Allegri, e delle malelingue non se ne cura: "Non mi vergogno più di niente, scelgo le persone con cui fare un pezzo di strada e ho voglia di perdere tempo a cercare il mio punto di vista: se poi si rivela una stronzata non importa. Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me. Ho strappato un velo e non l'ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tanto meno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene".