Ambra Angiolini, quarantena a Brescia con i figli: “Allegri è a Livorno, ci telefoniamo”

Ambra Angiolini sta trascorrendo la sua quarantena a Brescia, in casa insieme ai figli avuti dall’ex compagno Francesco Renga, Leonardo di 13 anni che fa la terza media e Jolanda che frequenta il secondo anno di liceo linguistico. Una quotidianità nuova e diversa come quella di tutti gli italiani per l’attrice che ha raccontato i ritmi della nuova routine in un’intervista al Corriere della Sera.

“La sveglia è alle 7 perché Jolanda ha lezioni tutti i giorni: fa un liceo pubblico, il Leonardo, organizzatissimo, sei ore di lezione anche al sabato e non manca mai un prof all’appello”, ha spiegato: “La prima cosa da controllare è se la connessione non è impallata, poi io mi metto a fare le pulizie — sono una maniaca — e abbino la disinfezione all’attività fisica: mentre sbatto coperte e tappetti, cerco di fare squat e flessioni e di essere di aiuto a un corpo che in questo periodo ingerisce cibo in maniera anomala rispetto al solito. Il problema di tutti sarà passare da quella porta quando la riapriranno....”.

Tanto il tempo da trascorrere insieme ai suoi ragazzi che – dice – “hanno grande spirito di adattamento; studiano più di prima e la mia teoria è che lo fanno perché non mi vogliono frequentare. In genere cuciniamo insieme, lo chef di casa è Leonardo che ha imparato a usare dal papà panetti di burro a iosa per fare torte dolci e salate, grassissimi snack della mezzanotte. Poi vediamo un sacco di film e facciamo tanti giochi da tavolo, da Monopoli e Scarabeo”.

Ambra Angiolini, quarantena a distanza dal fidanzato Massimiliano Allegri

Da circa due anni e mezzo Ambra Angiolini è fidanzata con Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. Un grande amore il loro, adesso messo alla prova dalla doverosità di una distanza che li tiene separati ma solo dal punto di vista geografico. “Siamo vecchio stile, più che videochiamate, preferiamo semplici telefonate”, ha confidato Ambra: “Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore... una volta non ero così saggia”.

Ambra Angiolini e il rapporto con Francesco Renga

Ambra Angiolini e Francesco Renga si sono separati nel 2015, ma continuano a vivere nella stessa città, Brescia, per stare vicino ai loro figli. “Ora sono sconvolti come noi. Io e Ambra siamo molto fortunati da questo punto di vista, nostra figlia Iolanda ha sempre avuto un grande impulso per il sociale”, le parole del cantante rilasciate in una recente intervista che aveva messo in luce l’ottimo rapporto con la ex compagna che adesso conferma la stessa affinità.

“Tutto è nato dalla necessità di evitare continui passaggi da una casa all’altra casa”, ha affermato a proposito della decisione di far vivere ai loro figli questi giorni di isolamento in casa con lei: “E poi anche perché io sarei rimasta da sola e in momenti così si diventa più fragili e insicuri. Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo”.