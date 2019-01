Ambra Angiolini è incinta: l'indiscrezione bomba

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Ambra Angiolini, 41 anni, e Massimiliano Allegri, 51. Stanno insieme da due anni, hanno comprato casa a Milano, a giugno dovrebbero sposarsi e, soprattutto, l'attrice potrebbe essere incinta dell'allenatore della Juventus. A riportare l'indiscrezione è il settimanale 'Chi, in edicola questa settimana.

Ambra Angiolini incinta?

La rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica un servizio fotografico in cui Ambra, a spasso insieme al compagno, si tocca il pancino, nascosto sotto una giacca piuttosto larga (forse un modo per nascondere le dolci rotondità?). "I figli sono sempre i benvenuti", ha affermato tempo fa l'interprete romana, già mamma di Jolanda e Leonardo, avuti dall'ex Francesco Renga.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri

Cicogna o meno, la coppia starebbe finendo di arredare il nido d'amore in vista delle nozze in programma per inizio estate. La scelta è ricaduta sul capoluogo meneghino perché è il perfetto punto di incontro per i due. Mentre lei, infatti, al momento abita ancora a Brescia (dove conviveva con Renga), lui vive a Torino anche per ragioni professionali.

"L'unico uomo nella vita capace di abbracciami senza stringermi", così la Angiolini ha descritto tempo fa l'amore per il mister, un rapporto così forte da mettere a tacere le malelingue. "Non mi vergogno più di niente, scelgo le persone con cui fare un pezzo di strada e ho voglia di perdere tempo a cercare il mio punto di vista: se poi si rivela una stronzata non importa. Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me. Ho strappato un velo e non l'ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tanto meno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene".