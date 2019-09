Ambra lascia Kikò Nallì: "Ecco il suo comportamento dopo il Grande Fratello"

E' durata appena cinque mesi tra Kiko Nalli ed Ambra Lombardo. La storia tra l'hairstylist e l'insegnante di lettere - che si erano conosciuti a marzo nella casa del 'Grande Fratello' - sarebbe già arrivata ai titoli di coda. A raccontarlo è proprio lei al settimanale 'Nuovo'. "Un rapporto va vissuto non solo a parole - dice - Mi chiede di avere pazienza ma ho 34 anni e sogno un figlio, ma è venuto a trovarmi solo tre volte".

Ambra contro Kikò: "Tante telefonate e pochi fatti"

E pensare che Kikò sembrava innamorato pazzo della bella Ambra. Gli occhi brillavano quando la incontrava all'interno del loft di Cinecittà. Una volta usciti dalla trasmissione, però, qualcosa non avrebbe funzionato. "Chicco mi chiede di portare pazienza e di aspettarlo dandogli il tempo di riorganizzarsi dopo la fine del suo matrimonio (con Tina Cipollari, ndr) - spiega lei - Però poi bisogna passare dalle parole ai fatti, perché di telefonate ce ne siamo fatte abbastanza".

"Lui è un papà a tempo pieno, io ho bisogno del contatto col mio uomo"

A creare problemi è anche la distanza. "Io vivo a Milano e lui a Roma. Chicco è un papà a tempo pieno - racconta - i suoi figli (Mattias, Francesco e Gianluca, di 16, 12 ed 11 anni, ndr) sono piccoli e deve stare con loro. Ma per me è una grande sofferenza: sono molto affettiva e passionale, ho bisogno di contatto fisico con il mio uomo".

Ambra non parla mai direttamente di un addio, ma lascia intendere che la storia non è mai decollata. "In questi tre mesi ho raggiunto più io lui a Roma che viceversa. Ogni volta però a Roma non eravamo mai soli. C'era sempre la sua famiglia e io non mi sentivo libera perché c'erano altre priorità, come è normale che sia" "Chicco è riuscito a venire da me solo tre volte Abbiamo avuto pochissimo tempo per stare completamente da soli... Sono una santa. L'attrazione però tra noi è forte".