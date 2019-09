Ambra Lombardo: "Io e Kiko non ci siamo lasciati"

Nessuna rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli. Le voci sul loro presunto addio - mai smentite dai diretti interessati, che anzi hanno ammesso di vivere un momento difficile - sono rimbalzate per giorni sul web ma ora è la bella professoressa a raccontare come stanno davvero le cose.

Ambra ha chiarito tutto nelle sue ig stories: "Vorrei fare alcune precisazioni riguardo una serie di notizie che sono state pubblicate un po' ovunque. Si tratta solo di falsità. Io non ho mai lasciato Kiko, Kiko non ha mai lasciato me. Non ci siamo mai lasciati, viviamo solamente un momento di difficoltà legato alla lontananza, alla distanza".

Dunque qualche problema c'è, ma nulla di irrisolvibile. "Non abbiamo alcun problema di coppia - ha assicurato -. Non abbiamo problemi di intimità, per niente. Siamo una coppia felicissima quando stiamo insieme, Kiko è un uomo meraviglioso. Cerchiamo di risolvere le nostre difficoltà legate soprattutto al fatto che non viviamo nella stessa città. Come tutte le coppie nella nostra situazione litighiamo, ma troviamo sempre il modo per fare la pace".

Lui a Roma, lei a Milano, la convivenza per il momento è un passo che ancora non si sentono di fare, ma sarà necessariamente il prossimo step se desiderano un futuro insieme.