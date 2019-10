Ambra a cuore aperto: "Io e Massimiliano Allegri, due errori"

Ambra Angiolini a cuore aperto. A due anni dall'inizio della relazione con Massimiliano Allegri, l'attrice romana spazza via la scaramanzia e parla per la prima volta senza filtri del rapporto con l'allenatore. La coppia si è messa insieme nell'estate 2017 e da allora è diventata inseparabile, tanto che secondo gli ultimi rumors i due starebbero pensando di convolare a nozze.

Tutti i segreti dell'amore tra Ambra e Massimiliano Allegri

Alla base del rapporto tra Ambra e Massimiliano c'è la complicità. “La cosa che mi salva dai momenti dolorosi è la sensazione di poter giocare con lui anche da adulta - spiega l'ex ragazzina di 'Non è la Rai' - E la cura che ha nei confronti della mia esistenza, di quella dei miei figli (Jolanda e Leonardo, avuti dal cantante Francesco Renga, ndr), della mia ex storia. Non c’è un solo passaggio della mia vita che Massimiliano non rispetti. Mi sono innamorata di lui perché come me è un tipo fuori moda. Mi sono accorta subito che mi piaceva perché siamo due sbagli. E due errori come noi, se si incontrano davvero, generano una cosa che sarebbe veramente stupido non affrontare. Quella cosa è la ripartenza dell’amore”.

Gli affetti vengono da sempre al primo posto per Ambra. “Quando ero bambina, in quinta elementare, avevo un diario titolato Cenerentola in cui scrivevo che la cosa che volevo fare da grande era la mamma. A 14 anni, quando ovviamente non capitò, mi sembrava strano. A 18, dopo Non è la Rai, non essere madre mi fece scoprire per la prima volta il volto della depressione. Il dottore mi disse di partire per il Brasile. Così presi l’aereo e andai a Rio per iniziare la mia esperienza come volontaria con un medico dell’Ospedale San Camillo di Roma che operava i bambini. Fu bellissimo e travolgente. Ma la vera sensazione di sazietà fu quando rimasi incinta di mia figlia. Era come se fossi stata affamata d’amore per tutta la vita e improvvisamente ero sazia”.