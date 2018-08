Ambra a cuore aperto su mister Allegri: "Non mi vergogno più di niente"

Le foto dei loro primi baci hanno riempito pagine e copertine dei settimanali per tutta la scorsa estate, ma solo adesso, dopo un anno, Ambra Angiolini parla pubblicamente della bellissima storia con Massimiliano Allegri.

Un grande amore il loro, nato quasi per caso, come spiega l'attrice a Vanity Fair. Uno scambio di sms, "poi ci siamo incontrati. E' arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Ed è talmente bello che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: sapere che tornerà da me. Sempre".

Grazie a lui Ambra si è rialzata dopo un periodo difficile, segnato dalla separazione con Francesco Renga, padre dei suoi due figli: "Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca e poi è stato rianimato da un altro uomo che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare".

"L'unico uomo nella vita capace di abbracciami senza stringermi", così descrive mister Allegri e delle malelingue non se ne cura: "Non mi vergogno più di niente, scelgo le persone con cui fare un pezzo di strada e ho voglia di perdere tempo a cercare il mio punto di vista: se poi si rivela una stronzata non importa. Quando è tramontata la storia precedente avevo bisogno di fare qualcosa per me. Ho strappato un velo e non l'ho fatto né per altruismo, né per bontà, né tanto meno come dicono in tanti facendomi incazzare, per i figli. Avevo bisogno di brillare perché se non brillo io e non sono felice non possono esserlo neanche le persone alle quali voglio bene".