Amici, Marco Bocci si commuove per la sorpresa di Laura Chiatti: “Sono in uno stato emotivo fragile”

(Nel video la sorpresa di Laura Chiatti a Marco Bocci nell'ottava puntata di Amici)

Tornato a ricoprire il ruolo di commissario esterno ad Amici 17 dopo l’assenza dovuta a problemi di salute, Marco Bocci è stato sorpreso dal dolce colpo di scena ordito da Maria De Filippi con la complicità della moglie dell’attore.

Laura Chiatti, sbucata dalle quinte dello studio dopo aver orchestrato tutto con la conduttrice, si è esibita con il brano ‘A mano a mano’ di Rino Gaetano, autentica dichiarazione d’amore nei confronti del marito che, ritrovandosela davanti, non ha trattenuto la commozione

“Quando le mogli sanno raccontarti delle fesserie e farti fesso” ha scherzato lui chiaramente emozionato: "È un colpo basso perché sono in un momento con uno stato emotivo un po' fragile” ha aggiunto ancora Bocci al quale lo studio intero ha tributato il suo omaggio con grandi applausi, un corale e sincero “Bentornato”.

Marco Bocci e i problemi di salute

Qualche settimana fa Marco Bocci è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per una forte febbre.

Appena possibile è stato proprio l’attore, costretto a saltare la puntata di Amici, a tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. "Ragazzi tutto ok - ha fatto sapere attraverso un video pubblicato su Instagram - Sto qualche giorno in ospedale per fare qualche controllo, ma tutto bene. Tranquilli".

Accanto a lui la moglie Laura Chiatti: "Presto tornerà alla grande", aveva assicurato l’attrice, e così è stato: dimesso dall’ospedale, ha condiviso con i fan il momento attraverso un tranquillizzante messaggio sui social.